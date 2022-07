Il Lago Azzurro di Giosuè Carducci non esiste più: al posto dello specchio d’acqua alpino ci sono solo pietre – Video (Di domenica 17 luglio 2022) Dove c’era il piccolo specchio d’acqua alpino chiamato Lago Azzurro e noto anche per una poesia dedicatagli da Giosuè Carducci, ora si vedono solo pietre e vuoto. Il laghetto è una delle mete di riferimento per chi si reca nella zona di Madesimo, in Valchiavenna, ma oggi appare irriconoscibile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Dove c’era il piccolochiamatoe noto anche per una poesia dedicatagli da, ora si vedonoe vuoto. Il laghetto è una delle mete di riferimento per chi si reca nella zona di Madesimo, in Valchiavenna, ma oggi appare irriconoscibile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

radiopassioni : Il Lago Azzurro sopra Madesimo visto il 1 agosto 2020, prima che la siccità lo svuotasse completamente, azzerando p… - ilfattovideo : Il Lago Azzurro di Giosuè Carducci non esiste più: al posto dello specchio d’acqua alpino ci sono solo pietre – Vid… - radiopassioni : 'Sei un depresso, vittima di una psicosi collettiva'. Me l'hanno scritto dopo un mio commento sui cattivi comportam… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #parliamone #scritturebrevi @FChiusaroli ?????? #Valchiavenna, #siccità in alta quota: il Lago Azzurro completamente prosc… - emmabaccaglio : #parliamone #scritturebrevi @FChiusaroli ?????? #Valchiavenna, #siccità in alta quota: il Lago Azzurro completamente… -