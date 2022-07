Il giovane attore, che con la compagna Saoirse Ronan ha creato una compagnia di produzione, (per girare film soprattutto in Scozia), sull’indipendenza ha le idee piuttosto chiare... (Di domenica 17 luglio 2022) Jack Lowden è il tipo che risponde sempre a tono. Fin troppo, soprattutto per gli standard delle interviste dove larghi margini di discrezionalità sono auspicabili. Se gli chiedi fino a che punto il lavoro fatto nella riuscita serie Slow Horses(Apple+, seconda e terza stagione già annunciate), racconto antiglamorous dell’universo di spie inglesi scalcinatissime e reiette che abita Slough House, l’abbia preparato per un’eventuale audizione per il prossimo 007 («ma ci vorrà tempo» ha rivelato Barbara Broccoli), risponde: «Slow Horses è MI5…», controspionaggio interno. Poco pertinente. Sheila Atim e Jack Lowden, i premiati con il Throphée Chopard all’ultimo Cannes film festival. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) Eppure Jack Lowden, premiato insieme alla collega Sheila Atim all’ultimo festival di Cannes con il Throphée Chopard che ogni anno individua due ... Leggi su iodonna (Di domenica 17 luglio 2022) Jack Lowden è il tipo che risponde sempre a tono. Fin troppo,per gli standard delle interviste dove larghi margini di discrezionalità sono auspicabili. Se gli chiedi fino a che punto il lavoro fatto nella riuscita serie Slow Horses(Apple+, seconda e terza stagione già annunciate), racconto antiglamorous dell’universo di spie inglesi scalcinatissime e reiette che abita Slough House, l’abbia preparato per un’eventuale audizione per il prossimo 007 («ma ci vorrà tempo» ha rivelato Barbara Broccoli), risponde: «Slow Horses è MI5…», controspionaggio interno. Poco pertinente. Sheila Atim e Jack Lowden, i premiati con il Throphée Chopard all’ultimo Cannes film festival. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) Eppure Jack Lowden, premiato insieme alla collega Sheila Atim all’ultimo festival di Cannes con il Throphée Chopard che ogni anno individua due ...

