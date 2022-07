Il figlio poliziotto le spara al volto, donna muore dopo un mese e mezzo di agonia (Di domenica 17 luglio 2022) È morta nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 16 luglio, all'ospedale Cto di Torino, Irma Fontanella, la donna che a maggio il figlio aveva tentato di uccidere prima di togliersi la vita. Era ricoverata nel reparto di rianimazione ed era... Leggi su europa.today (Di domenica 17 luglio 2022) È morta nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 16 luglio, all'ospedale Cto di Torino, Irma Fontanella, lache a maggio ilaveva tentato di uccidere prima di togliersi la vita. Era ricoverata nel reparto di rianimazione ed era...

