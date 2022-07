Il figlio di Elio sul palco | «Sono autistico e ne vado fiero Per favore | rispettateci»

(Di domenica 17 luglio 2022) Al Concertozzo A 12 anni e mezzo è salito sul, senz’altro emozionato ma senza nessuna paura di prendere il microfono in mano e parlare davanti a 7.500 persone. Perchè Dante,di Stefano Belisari, cioè il cantante deglie le Storie Tese, ha le idee molto chiare: «e ne», ha detto sabato 16 luglio durante il concerto della band che è tornata a suonare insieme per celebrare «la fine della sfiga», cioè il ritorno dopo la pandemia degli eventi live.

