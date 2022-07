Il difensore del Liverpool Ben Davies attira l’interesse dei Rangers (Di domenica 17 luglio 2022) Breaking: Il difensore del Liverpool Ben Davies è preso di mira dai Rangers come potenziale sostituto dell’in uscita Calvin Bassey. Secondo lo Scottish Sun, Bassey si sta avvicinando al passaggio all’Ajax, che sostituirà Lisandro Martinez dopo aver completato il suo trasferimento al Manchester United. Bassey ha avuto un’ottima stagione per i Rangers, particolarmente impressionante durante la loro fenomenale corsa in Europa League, dove, sfortunatamente, hanno perso in finale. I Rangers dovranno ovviamente sostituire Bassey e il rapporto dello Scottish Sun ha suggerito che stanno prendendo di mira il difensore del Liverpool Davies. Altre storie / Ultime notizie Davies non è riuscito a fare ... Leggi su justcalcio (Di domenica 17 luglio 2022) Breaking: IldelBenè preso di mira daicome potenziale sostituto dell’in uscita Calvin Bassey. Secondo lo Scottish Sun, Bassey si sta avvicinando al passaggio all’Ajax, che sostituirà Lisandro Martinez dopo aver completato il suo trasferimento al Manchester United. Bassey ha avuto un’ottima stagione per i, particolarmente impressionante durante la loro fenomenale corsa in Europa League, dove, sfortunatamente, hanno perso in finale. Idovranno ovviamente sostituire Bassey e il rapporto dello Scottish Sun ha suggerito che stanno prendendo di mira ildel. Altre storie / Ultime notizienon è riuscito a fare ...

