Il danno peggiore dell’uscita di Draghi? Riguarda Putin e il gas

Leggi su formiche

(Di domenica 17 luglio 2022) Mario, tra i leader europei, è senza dubbio quello con le idee più chiare su ciò che può fermareo almeno spaventarlo per indurlo a più miti consigli. Serve però determinazione, ciò che certo anon manca. Il leader italiano è stato l’unico capo di governo europeo a dire esplicitamente che comunque finisca l’aggressione all’Ucraina: “Dobbiamo eliminare per sempre la nostra dipendenza dalla Russia” (Corsera 27.6). Ci vorranno un paio d’anni ma l’indipendenza europea dal gas russo sappiamo che è possibile, soprattutto recuperando metano liquido (Gnl) portato con le navi che arriva da tutto il mondo e può andare in tutto il mondo. Il gas non manca, ce n’è così tanto che potremmo già oggi sostituire tutto il petrolio e il carbone che consumiamo. La solidità della posizione dila dimostrano i ...