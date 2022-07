Il Coronavirus usato come arma per digerire i lockdown energetici (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug – Nel corso delle ultime settimane abbiamo spesso trattato su queste colonne della difficile problematica derivante dalla crisi energetica, con le conseguenti prospettive di razionamento domestico, fallimento di parte del comparto produttivo e tensione sociale che essa determinerà a partire dal prossimo autunno. Il ritorno della comunicazione catastrofista Tuttavia, una delle tematiche meno menzionate sino ad oggi dall’opinione pubblica nostrana è quella relativa alla strategia politica che il governo utilizzerà per provare a far metabolizzare i sacrifici ai cittadini italiani, onde evitare l’acuirsi di proteste popolari che potrebbero presto diventare ingestibili. Anche in ragione di ciò, il nuovo innalzamento dei contagi di Coronavirus e l’arrivo di nuove varianti fornirà probabilmente l’assist perfetto alle nostre istituzioni: non a caso, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug – Nel corso delle ultime settimane abbiamo spesso trattato su queste colonne della difficile problematica derivante dalla crisi energetica, con le conseguenti prospettive di razionamento domestico, fallimento di parte del comparto produttivo e tensione sociale che essa determinerà a partire dal prossimo autunno. Il ritorno della comunicazione catastrofista Tuttavia, una delle tematiche meno menzionate sino ad oggi dall’opinione pubblica nostrana è quella relativa alla strategia politica che il governo utilizzerà per provare a far metabolizzare i sacrifici ai cittadini italiani, onde evitare l’acuirsi di proteste popolari che potrebbero presto diventare ingestibili. Anche in ragione di ciò, il nuovo innalzamento dei contagi die l’arrivo di nuove varianti fornirà probabilmente l’assist perfetto alle nostre istituzioni: non a caso, ...

