Il clamoroso gesto di Joe Biden a Bin Salman: la mossa che spiazza tutti | Guarda (Di domenica 17 luglio 2022) Una stretta di mano con re Salman e un saluto con il pugno al principe ereditario, Mohammed bin Salman. Un gesto, quello di Joe Biden, alla sua prima, cruciale tappa, del suo viaggio in Medioriente che ha fatto molto discutere. Il presidente degli Stati Uniti è arrivato a Gedda partendo direttamente da Israele. La visita di Biden non è scevra di polemiche dato che il principe ereditario saudita è considerato dall'intelligence statunitense come il mandante dell'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi, che è stato ucciso nel 2018. Da parte sua il presidente americano Biden ha risposto con una risata a una giornalista che, in conferenza stampa a Gedda, gli ha chiesto di commentare il suo saluto con il pugno al principe ereditario saudita, Mohammed Bin Salman. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Una stretta di mano con ree un saluto con il pugno al principe ereditario, Mohammed bin. Un, quello di Joe, alla sua prima, cruciale tappa, del suo viaggio in Medioriente che ha fatto molto discutere. Il presidente degli Stati Uniti è arrivato a Gedda partendo direttamente da Israele. La visita dinon è scevra di polemiche dato che il principe ereditario saudita è considerato dall'intelligence statunitense come il mandante dell'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi, che è stato ucciso nel 2018. Da parte sua il presidente americanoha risposto con una risata a una giornalista che, in conferenza stampa a Gedda, gli ha chiesto di commentare il suo saluto con il pugno al principe ereditario saudita, Mohammed Bin. ...

