Il campione olimpico Marcell Jacobs ha rinunciato alle semifinali dei 100 metri piani ai Mondiali di atletica per un problema fisico (Di domenica 17 luglio 2022) L’atleta italiano Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani a Tokyo 2020, ha rinunciato alle semifinali dei 100 metri piani ai Mondiali di atletica in corso a Eugene (Stati Uniti) per un problema fisico. Jacobs, che era ovviamente uno Leggi su ilpost (Di domenica 17 luglio 2022) L’atleta italianodei 100a Tokyo 2020, hadei 100aidiin corso a Eugene (Stati Uniti) per un, che era ovviamente uno

