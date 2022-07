Il braccio di ferro dentro al M5S che potrebbe segnare la fine del Movimento (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Il braccio di ferro fra 'governisti' e contiani nel Movimento 5 Stelle va avanti e potrebbe portare a uno strappo potenzialmente fatale per il partito di Giuseppe Conte. Stando a quanto riferiscono fonti parlamentari del Movimento, nel caso in cui la linea scelta fosse quella dello strappo definitivo con il governo Draghi, una trentina di parlamentari sarebbe pronta a votare comunque la fiducia mercoledì. Molto dipenderà da come si svolge il dibattito nell'assemblea, sospesa poco dopo le 14 e aggiornata alle 18. Al momento, sono tanti gli interventi a sostegno del presidente del Movimento 5 Stelle, ma esponenti di peso continuano a richiamare alla responsabilità. È il caso del ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà che, nel suo intervento in assemblea, ha ... Leggi su agi (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Ildifra 'governisti' e contiani nel5 Stelle va avanti eportare a uno strappo potenzialmente fatale per il partito di Giuseppe Conte. Stando a quanto riferiscono fonti parlamentari del, nel caso in cui la linea scelta fosse quella dello strappo definitivo con il governo Draghi, una trentina di parlamentari sarebbe pronta a votare comunque la fiducia mercoledì. Molto dipenderà da come si svolge il dibattito nell'assemblea, sospesa poco dopo le 14 e aggiornata alle 18. Al momento, sono tanti gli interventi a sostegno del presidente del5 Stelle, ma esponenti di peso continuano a richiamare alla responsabilità. È il caso del ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà che, nel suo intervento in assemblea, ha ...

