I leader aprono al voto, la campagna elettorale è già iniziata (Di domenica 17 luglio 2022) Ancora non è detta l'ultima parola, sì. Ma di fatto i partiti già accendono i motori per la campagna elettorale. Lo dimostra l'assemblea di partito di Renzi, in cui il leader di Italia Viva ha annunciato il deposito del quesito referendario sull'abolizione del reddito di cittadinanza. Ma lo dimostrano anche le prese di posizione delle altre forze di governo, che in questi giorni convulsi tengono un occhio sui palati del proprio elettorato. Anche il blocco centrista Azione e + Europa, per esempio, l'altroieri, dopo una riunione di vertice diffondeva una nota in cui ribadiva l'impegno a «preparare per le prossime elezioni un'offerta politica che si ponga l'obiettivo di proseguire la stagione di riforme e serietà di Mario Draghi». Dunque una campagna elettorale sull'agenda dell'attuale premier.

