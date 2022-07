Highlights Italia-Brasile 3-0, finale primo posto VNL femminile 2022 volley (VIDEO) (Di domenica 17 luglio 2022) I VIDEO Highlights di Italia-Brasile, finale per il primo posto della volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le azzurre scendono in campo determinate ad Ankara e vincono 3-0 (25-23, 25-22, 25-22) contro le ragazze di Zé Roberto. Si tratta del primo successo dell’Italia femminile nella Nations League (che fino al 2017 si chiamava Wolrd Grand Prix), dove finora le azzurre avevano perso altre tre finali. Grande prestazione di Paola Egonu (21 punti), seguita da Caterina Bosetti (11) e dalle centrali Cristina Chirichella e Anna Danesi (9 punti ciascuna). Le brasiliane di Zé Roberto, a cui non bastano i 14 punti di Kisy Nascimento, si devono accontentare della piazza ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Idiper ildellaNations League (VNL). Le azzurre scendono in campo determinate ad Ankara e vincono 3-0 (25-23, 25-22, 25-22) contro le ragazze di Zé Roberto. Si tratta delsuccesso dell’nella Nations League (che fino al 2017 si chiamava Wolrd Grand Prix), dove finora le azzurre avevano perso altre tre finali. Grande prestazione di Paola Egonu (21 punti), seguita da Caterina Bosetti (11) e dalle centrali Cristina Chirichella e Anna Danesi (9 punti ciascuna). Le brasiliane di Zé Roberto, a cui non bastano i 14 punti di Kisy Nascimento, si devono accontentare della piazza ...

Pubblicità

mikogat : RT @Volleyball_it: VNL F.: Highlights Italia - Brasile 3-0, la finale è azzurra by - Volleyball_it : VNL F.: Highlights Italia - Brasile 3-0, la finale è azzurra by - medicojunghiano : RT @ominodellaluce: Prezzi dell'energia elettrica di oggi sabato 16/7. Italia ???? la peggiore in Europa con un prezzo medio di 425€/MWh. Hig… - andreantibo : RT @ominodellaluce: Prezzi dell'energia elettrica di oggi sabato 16/7. Italia ???? la peggiore in Europa con un prezzo medio di 425€/MWh. Hig… - dileguossi : RT @ominodellaluce: Prezzi dell'energia elettrica di oggi sabato 16/7. Italia ???? la peggiore in Europa con un prezzo medio di 425€/MWh. Hig… -