Guerra, Papa: tutti si diano da fare per ripresa negoziati (Di domenica 17 luglio 2022) E del conflitto in Ucraina è tornato a parlare oggi il Papa durante l'Angelus a piazza San Pietro. "Prego e auspico che tutti gli attori internazionali si diano veramente da fare per riprendere i ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 17 luglio 2022) E del conflitto in Ucraina è tornato a parlare oggi ildurante l'Angelus a piazza San Pietro. "Prego e auspico chegli attori internazionali siveramente daper riprendere i ...

Pubblicità

vaticannews_it : Il #Papa all'Angelus lancia un appello per lo #SriLanka chiedendo di 'astenersi da ogni violenza', poi ricorda la '… - vaticannews_it : “L’accoglienza al @bambinogesu è a 360 gradi, prendiamo in carico i bimbi malati ma anche le loro famiglie”, anche… - vaticannews_it : #Ucraina , #PapaFrancesco: Dio mostri la strada per porre fine a questa folle #guerra. L'appello del pontefice, dop… - MarisaLevi1 : RT @SalvoCernuzio: Il #Papa, appello per l'Ucraina: 'Come si fa a non capire che la guerra crea solo distruzione e morte, allontanando i po… - MissMar16662447 : RT @vaticannews_it: Nel dopo Angelus torna l’ennesima richiesta del #Papa per la fine della guerra e dei massacri in #Ucraina e anche un nu… -