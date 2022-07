Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Kiev: Mosca prepara una nuova offensiva (Di domenica 17 luglio 2022) Guerra in Ucraina , le notizie di oggi 17 luglio. Mosca si prepara ad una nuova offensiva mentre Zelensky dice: 'L'Ucraina ha riconquistato alcune aree occupate dai russi e continuerà a lottare per ... Leggi su leggo (Di domenica 17 luglio 2022)in, ledi17 luglio.siad unamentre Zelensky dice: 'L'ha riconquistato alcune aree occupate dai russi e continuerà a lottare per ...

Pubblicità

ladyonorato : L’avvertimento di uno dei più autorevoli economisti americani. L’Ucraina è in collasso totale e nessuno sforzo dipl… - fattoquotidiano : EVENTO SPECIALE Alessandro Orsini presenta: UCRAINA LE CAUSE DELLA GUERRA Lunedì 18 luglio ore 21:30 43° FESTIVAL L… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Oltre 1000 bimbi uccisi o feriti dall'inizio della guerra #ANSA - dolores20943592 : RT @ladyonorato: L’avvertimento di uno dei più autorevoli economisti americani. L’Ucraina è in collasso totale e nessuno sforzo diplomatico… - Simo07827689 : RT @ladyonorato: L’avvertimento di uno dei più autorevoli economisti americani. L’Ucraina è in collasso totale e nessuno sforzo diplomatico… -