Guarda | Reece James segna un notevole autogol nell’amichevole pre-campionato del Chelsea

Leggi su justcalcio

(Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-17 16:49:35 Giorni caldissimi in redazione! Il filmato di unfrancamente straordinarioto dalla star delJame durante l’ultima uscita pre-stagionale del club è diventato virale online. Nonostante i continui sforzi per prepararsi alla nuova campagna di Premier League che si avvicina rapidamente, le truppe di Thomas Tuchel sono tornate in azione nelle prime ore di domenica mattina. Durante il viaggio a Las Vegas come parte del tour del club negli Stati Uniti, i Blues hanno affrontato la squadra messicana del Club America, in uno scontro amichevole. E, quando tutto è stato detto e fatto, la qualità dei giganti della Premier League si è rivelata eloquente, in rotta verso un trionfo per 2-1 per Tuchel e compagni. Timo Werner è stato il primo are in porta ...