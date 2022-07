Guai con la giustizia per Ricky Martin: il patrimonio e i guadagni (Di domenica 17 luglio 2022) Guai in arrivo con la giustizia di Porto Rico per la star Ricky Martin, accusato di abusi e destinatario di un’ordinanza restrittiva per stalking. A denunciare il cantante sarebbe stato il nipote 22enne Dennis Yadiel Sanchez, che lo avrebbe accusato di aver avuto con lui una relazione e dopo la rottura lo avrebbe tempestato di telefonate. Guai per Ricky Martin, cosa succede Il 50enne, star della musica a livello mondiale con singoli di successo come “Livin’ La Vida Loca”, è stato accusato dal nipote di stalking. Secondo quanto riferito da Tmz, Ricky Martin avrebbe avuto col giovane Dennis Yadiel Sanchez, figlio della sorellastra Vanessa, una relazione durata circa sette mesi e alla fine del rapporto, voluto a quanto pare proprio dal ... Leggi su quifinanza (Di domenica 17 luglio 2022)in arrivo con ladi Porto Rico per la star, accusato di abusi e destinatario di un’ordinanza restrittiva per stalking. A denunciare il cantante sarebbe stato il nipote 22enne Dennis Yadiel Sanchez, che lo avrebbe accusato di aver avuto con lui una relazione e dopo la rottura lo avrebbe tempestato di telefonate.per, cosa succede Il 50enne, star della musica a livello mondiale con singoli di successo come “Livin’ La Vida Loca”, è stato accusato dal nipote di stalking. Secondo quanto riferito da Tmz,avrebbe avuto col giovane Dennis Yadiel Sanchez, figlio della sorellastra Vanessa, una relazione durata circa sette mesi e alla fine del rapporto, voluto a quanto pare proprio dal ...

