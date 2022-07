Grecia, precipita un aereo partito dalla Serbia: morte le otto persone a bordo. Trasportava munizioni per il Bangladesh (Di domenica 17 luglio 2022) Un aereo è precipitato nel nord della Grecia, nella zona agricola tra Paleochori e Antifilippoi, nel comune di Pangaio Kavala: le otto persone che erano a bordo sono morte. Era partito la sera del 16 luglio da Nis, nel sud della Serbia. Lo ha detto il ministro della Difesa serbo Nebojsa Stefanovic. Parlando in una conferenza stampa a Belgrado, Stefanovic ha detto che il velivolo – il cargo Antonov – di proprietà della compagnia ucraina Meridian Ltd, Trasportava 11,5 tonnellate di materiale militare serbo destinato al ministero della Difesa del Bangladesh. Il volo, partito da Nis alle 20.40, aveva come destinazione finale Dacca con scalo tecnico ad Amman, in Giordania. Non risultano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Unto nel nord della, nella zona agricola tra Paleochori e Antifilippoi, nel comune di Pangaio Kavala: leche erano asono. Erala sera del 16 luglio da Nis, nel sud della. Lo ha detto il ministro della Difesa serbo Nebojsa Stefanovic. Parlando in una conferenza stampa a Belgrado, Stefanovic ha detto che il velivolo – il cargo Antonov – di proprietà della compagnia ucraina Meridian Ltd,11,5 tonnellate di materiale militare serbo destinato al ministero della Difesa del. Il volo,da Nis alle 20.40, aveva come destinazione finale Dacca con scalo tecnico ad Amman, in Giordania. Non risultano ...

Pubblicità

LaStampa : Aereo cargo precipita in Grecia: 8 persone a bordo, il giallo delle 11 tonnellate di “materiali pericoloso” - CaterinaDoglio : Precipita in Grecia un aereo che trasportava del materiale militare destinato al ministero della Difesa del Banglad… - rosabarsotti : Aereo ucraino precipita in Grecia dopo aver preso fuoco: mistero sul materiale trasportato, forse tossico - Dome689 : RT @Open_gol: Si teme per la tossicità del carico da 11 tonnellate: i vigili hanno avuto problemi respiratori a causa dei fumi che hanno in… - Miti_Vigliero : Ucraino dalla filorussa Serbia alla Giordania... #mah Aereo cargo ucraino precipita in Grecia: 8 persone a bordo.… -