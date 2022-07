Grecia, precipita aereo cargo: morte le otto persone a bordo (Di domenica 17 luglio 2022) Sono morte tutte le otto persone a bordo dell'aereo cargo ucraino partito ieri sera, sabato 16 luglio, da Nis, nel sud della Serbia, e precipitato nel nord della Grecia. Il ministro della Difesa serbo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) Sonotutte ledell'ucraino partito ieri sera, sabato 16 luglio, da Nis, nel sud della Serbia, eto nel nord della. Il ministro della Difesa serbo ...

