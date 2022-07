Grecia, l’aereo cargo precipitato era pieno di esplosivi: difficili soccorsi, 2 pompieri ricoverati – Il video (Di domenica 17 luglio 2022) C’erano almeno 8 persone sull’aereo cargo che è precipitato ieri sera, 16 luglio, nel nord della Grecia vicino a Paleochori Kavalas, circa 140 chilometri a est di Tessalonica. Il quadrimotore Antonov An-12 di una compagnia ucraina, trasportava circa 11 tonnellate di materiali pericolosi, soprattutto esplosivi. Non si hanno ancora notizie dell’equipaggio, ma è difficile che ci siano sopravvissuti. I media internazionali hanno pubblicato questa mattina un video dell’aereo mentre precipita in fiamme e si schianta al suolo provocando un’enorme esplosione. Il volo merci stava viaggiando fra la Serbia e la Giordania e avrebbe chiesto di poter compiere un atterraggio di emergenza all’aeroporto greco di Kavalas, senza però riuscire a raggiungerlo. I ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) C’erano almeno 8 persone sulche èieri sera, 16 luglio, nel nord dellavicino a Paleochori Kavalas, circa 140 chilometri a est di Tessalonica. Il quadrimotore Antonov An-12 di una compagnia ucraina, trasportava circa 11 tonnellate di materiali pericolosi, soprattutto. Non si hanno ancora notizie dell’equipaggio, ma è difficile che ci siano sopravvissuti. I media internazionali hanno pubblicato questa mattina undelmentre precipita in fiamme e si schianta al suolo provocando un’enorme esplosione. Il volo merci stava viaggiando fra la Serbia e la Giordania e avrebbe chiesto di poter compiere un atterraggio di emergenza all’aeroporto greco di Kavalas, senza però riuscire a raggiungerlo. I ...

