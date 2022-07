Grande Fratello Vip 7 | ecco il sesto indizio di Alfonso Signorini

(Di domenica 17 luglio 2022)dalla pagina del conduttore delVip,chi potrebbe essere il nuovo concorrente, secondo il web Svelati i primi cinque concorrenti,procede dal suo profilo Instagram a lanciare indizi per incuriosire i fan delVip. Questa volta ha pubblicato una foto che ritrae un campo di fiordalisi con la frase che recita: “Girovagava nei campi di fiordalisi e contemplava sorridendo le nuvole”. Da qui è caccia alvip. Dal web si soleva qualche ipotesi: potrebbe trattarsi della cantante Marina Fiordaliso oppure dell’ex protagonista di Temptation Island nonché ex fidanzata di Francesco Chiofalo, Antonella ...

... il quale senza timore si è rivolto ai presenti salutandoli conenergia. "Ciao Bergamo, ...ha potuto beneficiare di una diagnosi precoce grazie al raffronto con lo sviluppo cognitivo del...In questa occasione i tre hanno parlato del tema del revenge porn , che l'ex concorrente delVip ha molto a cuore poiché in passato ne è stata vittima in prima persona. Lulù ...Quale miglior litigio se non quello tra sorelle Lulù e Jessica infiammano il web con i fan attoniti da quanto accaduto ...Elisa Esposito ha pubblicato un nuovo video in cui ha confessato di essere stata contattata per partecipare al Grande Fratello Vip ...