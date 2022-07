“Grand tour sentimentale”: il perfetto libro da leggere sotto l’ombrellone (Di domenica 17 luglio 2022) Qualche giorno fa, in un torrido pomeriggio di luglio, leggevo pareri su crisi di governo e separazioni eccellenti. Poi un tweet mi fa fermare il dito che scorre sulle notizie; un’utente si lancia in un’idea-provocazione: ci vorrebbe un nuovo “Comizi d’amore” per descrivere cosa siamo diventati. Stiamo parlando di un documentario del 1965 scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini. In quell’occasione PPP intervistò decine di persone: da nord a sud, dalle Grandi città alle periferie, dalle spiagge ai campi d’allenamento di calcio, intellettuali e operai, giovani e anziani. L’argomento cardine era l’amore in tutte le sue forme, sia sociologiche che culturali che pratiche. Un saggio mi ha fatto tornare in mente quella proposta, impossibile, di una nuova versione del documentario pasoliniano. Grand tour sentimentale ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 17 luglio 2022) Qualche giorno fa, in un torrido pomeriggio di luglio, leggevo pareri su crisi di governo e separazioni eccellenti. Poi un tweet mi fa fermare il dito che scorre sulle notizie; un’utente si lancia in un’idea-provocazione: ci vorrebbe un nuovo “Comizi d’amore” per descrivere cosa siamo diventati. Stiamo parlando di un documentario del 1965 scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini. In quell’occasione PPP intervistò decine di persone: da nord a sud, dallei città alle periferie, dalle spiagge ai campi d’allenamento di calcio, intellettuali e operai, giovani e anziani. L’argomento cardine era l’amore in tutte le sue forme, sia sociologiche che culturali che pratiche. Un saggio mi ha fatto tornare in mente quella proposta, impossibile, di una nuova versione del documentario pasoliniano....

SalvatoreMirag7 : Nel 1950, Casa Cuseni, è diventata la prima Casa-Museo siciliana e nel 2016 il Museo delle Belle Arti e del Grand T… - Natocnlavaligia : IL 30 3 31 LUGLIO 2022, IL GRAND TOUR DELLE MARCHE FA TAPPA A PAJE MONTAPPONE: VIAGGIO DALLE ROTOBALLE, NEI CAMPI,… - hymage : @frncsc_cnt deve essere dei primi del 700. Non escludo che sia ispirata a precedenti italiani, anche perchè quelli… - raffilpt : Sembra sempre più la situazione del Tour 2007. La maglia bianca fa attacchi brutali, ma il danese in giallo non si… - StefanoFabrizi1 : A Sant’Elpidio a Mare arriva Enosophia: Il 16 e 17 luglio il Grand Tour delle Marche esplora la città di Andrea Bac… -