(Di domenica 17 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non se ne può più del teatrino di Conte, Letta e Di Maio, che mentre milioni dihanno difficoltà e problemi veri passano il tempo a litigare, minacciare, ricattare. Parlano di ius soli, di droga, di ddl Zan, non di tasse, di lavoro, sicurezza e lotta all'immigrazione clandestina”. Lo afferma in un video su Facebook il leader della Lega Matteo.“Se volete andare avanti per altre settimane e per altri mesi a begare e litigare mentre milioni disoffrono e hanno problemi veri fatevi da parte – aggiunge-. Conto che siano gli, a scegliere dei parlamentari seri, onesti, concreti e per bene”. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

LegaSalvini : GOVERNO, #SALVINI INCONTRA LE CATEGORIE: “LA LEGA VUOLE OFFRIRE AGLI ITALIANI LAVORO E SVILUPPO” - borghi_claudio : @todorov_denis Si certo, come qui - Agenzia_Ansa : Crisi di governo I La Lega: 'Ha ragione Draghi: il patto di fiducia è finito'. Ripresa l'assemblea M5s con Conte. S… - nestquotidiano : Governo, Salvini “Basta teatrini, decidano presto gli italiani” - Pietro199201992 : Il PD col governo Dini:date sostegno o arriverà Berlusconi. Con il governo Monti assieme a Berlusconi:date sostegno… -

I due ieri si sono sentiti al telefono per analizzare la crisi diin corso confermando "piena sintonia".farà il punto con i dirigenti della Lega anche oggi pomeriggio. La Lega, ...... prevale linea Conte, D'Incà chiede una tregua Crisi, le condizioni di Conte: ultimatum in diretta Crisi, Renzi: "Lotteremo anche nei minuti di recupero" Intantoha convocato ... Crisi Governo, Letta: "Draghi continui". Salvini: "Minacce le lascio ai signori del No" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Matteo Salvini è atteso oggi in Sardegna per un incontro con Silvio Berlusconi. Il Cav e il 'Capitano', apprende ...