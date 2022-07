Governo | Rosato Iv | ' obiettivo 100mila firme a petizione pro Draghi entro mercoledì'

(Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Raggiunte 71.500per laresti a palazzo Chigi'. Continuiamo così, con l'di arrivare a". Lo ha detto Ettorea radio Leopolda questa mattina durante lo speciale 'Avanti con' (in onda dalle 10 alle 12). "Marioè troppo importante per il Paese. In molti ci stanno scrivendo, tramite mail e social, per chiederci di lottare affinchèrimanga a palazzo Chigi", ha spiegato il presidente di Italia viva.

Agenzia ANSA

...un rapido ritorno alle urne e' Giorgia Meloni per la quale l'eventualita' del quartoin ... dice il presidente di Italia Viva E ttore. Nel si susseguono gli appelli delle associazioni ......chiedere un rapido ritorno alle urne è Giorgia Meloni per la quale l'eventualità del quarto... dice il presidente di Italia Viva Ettore. Nel frattempo si susseguono gli appelli delle ... Governo, Rosato: "Conte arrogante, pieno sostegno a Draghi" - Italia Lo ha detto il presidente di Italia viva Ettore Rosato a Skytg24. "Non è solo la politica ... ma sono gli italiani a volere che Mario Draghi rimanga al governo. Non possiamo permetterci di perderlo in ...Lo ha detto il presidente di Italia viva Ettore Rosato a Skytg24."Il governo Draghi è pragmatico, richiede scelte, sacrifici, azione. Esattamente l’opposto di Conte, che con una politica populista ...