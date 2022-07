Governo: Ricci, 'Draghi molto colpito da appello sindaci, si è mosso qualcosa' (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Da quello che abbiamo saputo il presidente Draghi è stato molto colpito dai vari appelli che gli sono arrivati e in particolare da quello bipartisan dei sindaci". Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd, risponde così all'Adnkronos sull'appello al premier Mario Draghi lanciato ieri dai sindaci. "Nardella e Brugnaro stanno tenendo le fila delle adesioni e contiamo di arrivare entro stasera a oltre 1000 adesioni di sindaci in tutta Italia. sindaci di centrosinistra, centrodestra e civici". Avete avuto qualche segnale dal premier Draghi? "Il presidente è rimasto molto colpito. L'iniziativa dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Da quello che abbiamo saputo il presidenteè statodai vari appelli che gli sono arrivati e in particolare da quello bipartisan dei". Matteo, sindaco di Pesaro e coordinatore deiPd, risponde così all'Adnkronos sull'al premier Mariolanciato ieri dai. "Nardella e Brugnaro stanno tenendo le fila delle adesioni e contiamo di arrivare entro stasera a oltre 1000 adesioni diin tutta Italia.di centrosinistra, centrodestra e civici". Avete avuto qualche segnale dal premier? "Il presidente è rimasto. L'iniziativa dei ...

