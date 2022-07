Governo, Renzi “Lotteremo per convincere Draghi a restare” (Di domenica 17 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo provarci e crederci fino all'ultimo. Anche nei minuti di recupero. La partita non è semplice, ma è in mano a Draghi. Deve decidere se venire in Parlamento e comunicare all'Italia cosa vuole ancora fare o mollare. Credo però che Draghi abbia un senso delle istituzioni straordinario e quindi c'è ancora margine perchè resti”. Queste le parole di Matteo Renzi, intervenutosu Radio Leopolda. “La petizione ha raggiunto quasi 70 mila firme di persone che non vogliono le dimissioni di Draghi. Dobbiamo arrivare a 100 mila entro mercoledì. Ma se dovremo andare alle elezioni ci andremo con l'orgoglio di chi ha portato Draghi a palazzo Chigi e mandato a casa Conte” ha concluso Renzi. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di domenica 17 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo provarci e crederci fino all'ultimo. Anche nei minuti di recupero. La partita non è semplice, ma è in mano a. Deve decidere se venire in Parlamento e comunicare all'Italia cosa vuole ancora fare o mollare. Credo però cheabbia un senso delle istituzioni straordinario e quindi c'è ancora margine perchè resti”. Queste le parole di Matteo, intervenutosu Radio Leopolda. “La petizione ha raggiunto quasi 70 mila firme di persone che non vogliono le dimissioni di. Dobbiamo arrivare a 100 mila entro mercoledì. Ma se dovremo andare alle elezioni ci andremo con l'orgoglio di chi ha portatoa palazzo Chigi e mandato a casa Conte” ha concluso. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

