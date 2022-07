Governo: Meloni, 'un teatrino, chi si straccia vesti per Draghi gli sbarrò strada Quirinale' (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug (Adnkronos) - "La cosa divertente del teatrino di queste ore è che i partiti che si stracciano le vesti perché 'Draghi è irrinunciabile', sono gli stessi che gli sbarrarono la strada al Quirinale". Lo scrive Giorgia Meloni su Facebook. "Perché? Facile. A loro non frega nulla di Draghi, a loro interessa mandare avanti la legislatura per restare in sella. Draghi al Quirinale non garantiva il loro stipendio, Draghi al Governo lo garantisce. La buona notizia è che, a occhio, Mario Draghi lo ha capito. Come al solito, gli unici che hanno dichiarato quello che pensavano, su Draghi e il suo Governo, siamo noi di Fratelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug (Adnkronos) - "La cosa divertente deldi queste ore è che i partiti che sino leperché 'è irrinunciabile', sono gli stessi che gli sbarrarono laal". Lo scrive Giorgiasu Facebook. "Perché? Facile. A loro non frega nulla di, a loro interessa mandare avanti la legislatura per restare in sella.alnon garantiva il loro stipendio,allo garantisce. La buona notizia è che, a occhio, Mariolo ha capito. Come al solito, gli unici che hanno dichiarato quello che pensavano, sue il suo, siamo noi di Fratelli ...

