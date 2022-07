Governo, Carraro: “politica sia responsabile, bene Zaia è Lega che vuole continuità” (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “Tutta la politica dovrebbe fare un atto di responsabilità, Lega compresa, anche se devo dire che ci sono due Leghe: quella di Roma e quella che qui in Veneto è rappresentata dal governatore Luca Zaia. Anche lui vede necessaria, in questo momento, come tutte le imprese e gli imprenditori, una continuità di Governo. Un appello quindi andrebbe fatto a Draghi perchè rimanga ma soprattutto a a tutta la politica ‘romana’, Lega e M5s, affinchè ci sia una presa di coscienza e si possa andare avanti “. Così il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, conversando con l’Adnkronos, sollecita la politica ad andare oltre le diversità di vedute con il premier. “Abbiamo una inflazione galoppante e la tremenda possibilità ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “Tutta ladovrebbe fare un atto di responsabilità,compresa, anche se devo dire che ci sono due Leghe: quella di Roma e quella che qui in Veneto è rappresentata dal governatore Luca. Anche lui vede necessaria, in questo momento, come tutte le imprese e gli imprenditori, unadi. Un appello quindi andrebbe fatto a Draghi perchè rimanga ma soprattutto a a tutta la‘romana’,e M5s, affinchè ci sia una presa di coscienza e si possa andare avanti “. Così il presidente di Confindustria Veneto, Enrico, conversando con l’Adnkronos, sollecita laad andare oltre le diversità di vedute con il premier. “Abbiamo una inflazione galoppante e la tremenda possibilità ...

Pubblicità

AttilioPerna : @matteosalvinimi & @berlusconi Non so a quali elezioni pensate. stallo di 4 mesi adesso è pura follia per assecond… - fisco24_info : Governo, Carraro: 'politica sia responsabile, bene Zaia è Lega che vuole continuità': (Adnkronos) - 'Tutta la polit… - Brownfox_51 : ??chi dovrebbe fare il premier non può perché inadatto, inopportuno o indecoroso. Però, quella del Governo in crisi… - mario_carraro : RT @lauracesaretti1: È meraviglioso, ora @marcotravaglio è in preda al panico e supplica Draghi di restare o almeno i partiti (gli altri) a… - mario_carraro : RT @davcarretta: ??Portavoce commissione rispondendo a domanda su crisi di governo in Italia, Bulgaria, Estonia e ruolo della Russia 'Non c… -