Governo: Calenda, 'Pd e FI sconcertanti, se Draghi va via salta il tappo' (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug (Adnkronos) - "L'unica soluzione è che si faccia appello alle forze europeiste, che governino insieme. E' sconcertante il ruolo del Pd e di Forza Italia. Forza Italia è totalmente appiattito sulla Lega e il Pd parla ancora di campo largo". Lo ha detto Carlo Calenda a 'In onda', su La7, parlando della crisi di Governo. "Se Draghi se ne va succede che salta il tappo e per l'Europa nessuno è in grado di assumere la responsabilità di Governo, l'Italia non è governabile", ha aggiunto il leader di Azione. Leggi su iltempo (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug (Adnkronos) - "L'unica soluzione è che si faccia appello alle forze europeiste, che governino insieme. E' sconcertante il ruolo del Pd e di Forza Italia. Forza Italia è totalmente appiattito sulla Lega e il Pd parla ancora di campo largo". Lo ha detto Carloa 'In onda', su La7, parlando della crisi di. "Sese ne va succede cheile per l'Europa nessuno è in grado di assumere la responsabilità di, l'Italia non è governabile", ha aggiunto il leader di Azione.

