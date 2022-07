Governo: Brugnaro, Draghi non la dia vinta al partito del no (Di domenica 17 luglio 2022) "Presidente Draghi, mi rivolgo direttamente a lei: mercoledì scelga di non darla vinta al partito del 'no', al partito delle strumentalizzazioni e delle polemiche. Scelga di stare dalla parte degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) "Presidente, mi rivolgo direttamente a lei: mercoledì scelga di non darlaaldel 'no', aldelle strumentalizzazioni e delle polemiche. Scelga di stare dalla parte degli ...

