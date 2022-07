golf, Smith vince The Open - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di domenica 17 luglio 2022) ANSA L'australiano Cameron Smith ha inciso il proprio nome nella storia del golf vincendo la 150ma edizione dell'Open Championship, ultimo dei quattro appuntamenti dello slam del golf. Il quarto major ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) ANSA L'australiano Cameronha inciso il proprio nome nella storia delndo la 150ma edizione dell'Championship, ultimo dei quattro appuntamenti dello slam del. Il quarto major ...

GolfeTurismo : Il re di St Andrews è Cameron Smith - British Open: Filippo Celli vince la Silver Medal di miglior dilettante, il torneo va a Smith in rimonta… - L'australiano vince il suo primo Major della carriera. - Golf, British Open 2022: l'australiano Smith in testa dopo il secondo giro, sorpresa Celli

