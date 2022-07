golf | sfida europea a The Open - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Pubblicità

QUOTIDIANO NAZIONALE

Rory McIlroy Il più antico major del, the Open Championship, potrebbe rimanere una questione tutta europea. Rory McIlroy e Viktor Hovland infatti hanno completato il moving day al comando con il punteggio di - 16. Il percorso di St ......con una formazione amatoriale e dopo il calcio d'inizio disputa alcuni minuti di gioco di una... appassionato golfista, punto di riferimento e fondatore del CircoloCaldese assieme all'amico ... golf, sfida europea a The Open Rory McIlroy e Viktor Hovland hanno preso il comando al termine del terzo giro dell'Open Championship a St Andrews. Molinari recupera e bussa alla top ten ...Andrews, in Scozia, da giovedì 14 luglio, a domenica 17 luglio. Tanti gli avversari con cui Collin Morikawa dovrà competere per riconfermare il titolo del 2021. Ci sarà il ritorno di Tiger Woods , men ...