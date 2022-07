Giovanni Allevi | “Non ho mai amato la vita come in questo momento!”

Pubblicità

cerca nella sua musica la forza per affrontare questo brutto periodo, per esorcizzare la paura e per combattere il dolore. "Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto ...Perla diagnosi di un mieloma è stata improvvisa, dolorosa e inaspettata. Ma il compositore marchigiano sta affrontando la malattia con grande coraggio e, sui social, racconta l'evoluzione ...Giovanni Allevi si racconta dall'ospedale, dove componendo un brano che parla della sua malattia e lo dedica a quanti stanno lottando come lui ...ROMA. Una malattia che diventa melodia. Giovanni Allevi torna a parlare sui social del mieloma che gli è stato diagnosticato, e rivela di aver cominciato a comporre un'opera intitolata proprio come il ...