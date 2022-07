Giostra dell' Orso | tuffo nel passato Mostra fotografica al Dopolavoro - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

SanremoAncheNoi : RT @RaiStoria: Un viaggio nella città della Giostra del Saracino, della moda, dell'oro e Francesco Petrarca, sede della più antica universi… - RaiStoria : Un viaggio nella città della Giostra del Saracino, della moda, dell'oro e Francesco Petrarca, sede della più antica… - DomPer888 : Caro Zelensky il giro in giostra che gli USA ti hanno pagato è quasi finito con il rimpatrio e chiusura dell'ambasc… - LirPaola : @DiMarzioBeograd fa parte della giostra dell'ego - rete5tvSulmona : Giostra e arte, mostra dell’artista Giordano Floreancing -

LA NAZIONE

Un tuffo nel passato, nei ricordi, tra miti e leggende di cavalieri, cavalli, uomini e donne che hanno fatto la storia della'Orso. E' questo ciò che racconta la mostra fotografica organizzata da Giovanni Sforzi in collaborazione con il Dlf Pistoia da oggi, 18 luglio, al 31, al Dopolavoro, davanti alla stazione. ...... dove sia Van de Looi sia Labojko - ad ora alter ego'olandese - stanno cercando questa ... Galazzi se latra la trequarti e la mediana, Niemeijer tra la trequarti e un posto nello slot di ... Giostra dell’Orso, tuffo nel passato Mostra fotografica al Dopolavoro Aperta da oggi fino al 31 luglio con le immagini dal 1947 fino all’edizione del luglio 2019. Giovanni Sforzi con il Dlf ...Nel centro abruzzese tutto è pronto per rivivere gli antichi festa della Giostra Cavalleresca, evento storico di importanza nazionale fermo per due anni a causa della pandemia ...