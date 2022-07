"Giorgia Meloni è l'unica vincitrice della crisi politica" Dal Conte II all'opposizione solitaria: i motivi dell'ascesa (Di domenica 17 luglio 2022) In questa atipica crisi di mezza estate, scatenata da Conte e i suoi, se c’è qualcuno che a prima vista sembrerebbe aver tutto da guadagnare comunque essa venga risolta è sicuramente Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, che solitaria nella sua posizione privilegiata all’opposizione, può permettersi di aspettare i “cadaveri” degli altri leader sul corso del fiume. Mentre il governo si spacca la leader di Fdi moltiplica consensi “Giorgia Meloni è l'unica vincitrice di questa crisi” Dal Conte bis all'opposizione solitaria: ecco tutte le ragioni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 17 luglio 2022) In questa atipicadi mezza estate, scatenata dae i suoi, se c’è qualcuno che a prima vista sembrerebbe aver tutto da guadagnare comunque essa venga risolta è sicuramente, la leader di Fratelli d’Italia, chenella sua posizione privilegiata all’, può permettersi di aspettare i “cadaveri” degli altri leader sul corso del fiume. Mentre il governo si spacca la leader di Fdi moltiplica consensi “è l'di questa” Dalbis all': ecco tutte le ragioni Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

bartolozzic : RT @LauraValenza1: Peggio di tutto quello che abbiamo passato negli ultimi tempi, ci può essere solo Giorgia Meloni premier. La ciliegina s… - nonnagemma1 : RT @CecionisPh: Una curiosità che pochi conoscono: Paola Taverna e Giorgia Meloni hanno frequentato lo stesso Istituto per nobili fanciulle… - Cesare56479234 : @SkyTG24 Vero. Ma Giorgia Meloni è una cialtrona doppiogiochista come tutti gli altri nessuno escluso. - Mariella_b08 : RT @La_manina__: Ormai lo sento ripetere sempre più spesso. Gente che si definisce di sinistra che ammette candidamente di preferire Giorgi… - paperone84 : RT @CecionisPh: Una curiosità che pochi conoscono: Paola Taverna e Giorgia Meloni hanno frequentato lo stesso Istituto per nobili fanciulle… -