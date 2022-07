Gioco erotico in hotel: fuori pericolo la donna. L’uomo era un ex rugbista di Manchester. Le indagini della Squadra mobile (Di domenica 17 luglio 2022) Sarebbe fuori pericolo la donna di 44 anni gravemente ferita in un hotel del vicolo dell'Oro, vicino al Ponte Vecchio, durante quello che avrebbe dovuto essere un Gioco erotico. Il suo compagno, deceduto in quel Gioco, si chiamava Ricky Bibey, aveva 40 anni, era un ex rugbista con un passato di rilievo nella lega inglese L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 17 luglio 2022) Sarebbeladi 44 anni gravemente ferita in undel vicolo dell'Oro, vicino al Ponte Vecchio, durante quello che avrebbe dovuto essere un. Il suo compagno, deceduto in quel, si chiamava Ricky Bibey, aveva 40 anni, era un excon un passato di rilievo nella lega inglese L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

Bianca34874951 : RT @fanpage: Ad uccidere lo sportivo sarebbe stato un infarto giunto al culmine di un gioco erotico finito male - franconemarisa : Firenze, il gioco erotico finisce male: lui muore per infarto, lei grave per le ferite - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Indagini in corso a Firenze per dare una spiegazione al ritrovamento di un uomo morto e di una donna con gravi lesioni fi… - fanpage : Ad uccidere lo sportivo sarebbe stato un infarto giunto al culmine di un gioco erotico finito male - infoitinterno : Morto in albergo a Firenze, ipotesi gioco erotico finito male -