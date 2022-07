Gillet su Onana: «Imparerà molto da Handanovic. Italia scelta giusta» (Di domenica 17 luglio 2022) L’ex portiere Jean François Gillet ha rilasciato una dichiarazione a TeleLombardia in cui parla del collega Onana, approdato all’Inter Secondo Gillet, l’Inter sarà la medicina giusta per Onana, reduce da un anno molto difficile. L’ex portiere di Bari e Monza ha rilasciato un’intervista a TeleLombardia in cui parla del collega nerazzurro. LE PAROLE- «Arriva da un anno complicato, non è facile non giocare con continuità per un portiere. Arriva a giocare con un grande come Samir (Handanovic, ndr) dal quale Imparerà molto e ha fatto bene ad andare in Italia: con la tecnica Italiana della preparazione dei portieri crescerà ancora molto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) L’ex portiere Jean Françoisha rilasciato una dichiarazione a TeleLombardia in cui parla del collega, approdato all’Inter Secondo, l’Inter sarà la medicinaper, reduce da un annodifficile. L’ex portiere di Bari e Monza ha rilasciato un’intervista a TeleLombardia in cui parla del collega nerazzurro. LE PAROLE- «Arriva da un anno complicato, non è facile non giocare con continuità per un portiere. Arriva a giocare con un grande come Samir (, ndr) dal qualee ha fatto bene ad andare in: con la tecnicana della preparazione dei portieri crescerà ancora». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

tuttointer24 : Inter, parla Gillet: “Onana? In Italia crescerà ancora molto” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - FedericoPlatini : #Inter, parla #Gillet, ex portiere di #Bari e #Monza: “#Onana? In Italia crescerà ancora molto” - infoitsport : Gillet: «Onana imparerà molto da Handanovic, arriva da anno complicato» - internewsit : Gillet: «Onana imparerà molto da Handanovic, arriva da anno complicato» - - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Gillet: 'Onana ha fatto bene a venire in Italia, qui crescerà ancora molto' -