Giannini e Scamarcio tra gli ospiti del Fara Film Festival

(Di domenica 17 luglio 2022) Proiezioni sotto le stelle e incontri con i protagonisti del cinema italiano ain Sabina, suggestivo borgo antico alle porte di Roma. Dal 20 al 24 luglio torna il(www..com), concorso internazionale di cinema, arte e enogastronomia ideato da Riccardo Martini, prodotto da Martini Eventi in collaborazione con Alfiere productions e diretto da Daniele Urciuolo, che ha l’obiettivo di promuovere il legame tra il territorio della Sabina e la settima arte, ossia il cinema, sia dal punto di vista artistico-culturale sia come volano economico strategico territoriale. I vicoli del borgo medievale saranno illuminati come un set cinematografico, e le splendide Piazza Duomo e Piazza Garibaldi saranno la culla degli eventi in programma. ...