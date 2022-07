Ghost of Tsushima: sono quasi 10 milioni le copie vendute (Di domenica 17 luglio 2022) A due anni dal lancio, sono quasi 10 milioni le copie vendute di Ghost of Tsushima. Per l’occasione Sucker Punch ha condiviso con i fan dei numeri impressionanti A distanza di due anni dal suo lancio, sono 9,73 milioni le copie vendute di Ghost of Tsushima, l’ormai famoso titolo di Sucker Punch. Proprio la software house statunitense ha fatto sapere tramite i propri canali social che il dato è sensibilmente più alto rispetto ad inizio anno, quando le vendite si attestavano intorno agli 8 milioni e per un titolo uscito già da due anni salire di circa 2 milioni in pochi mesi, non è affatto poco. 9,73 milioni di ... Leggi su tuttotek (Di domenica 17 luglio 2022) A due anni dal lancio,10lediof. Per l’occasione Sucker Punch ha condiviso con i fan dei numeri impressionanti A distanza di due anni dal suo lancio,9,73lediof, l’ormai famoso titolo di Sucker Punch. Proprio la software house statunitense ha fatto sapere tramite i propri canali social che il dato è sensibilmente più alto rispetto ad inizio anno, quando le vendite si attestavano intorno agli 8e per un titolo uscito già da due anni salire di circa 2in pochi mesi, non è affatto poco. 9,73di ...

