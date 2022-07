GF Vip, l’ex concorrente ha voltato pagina: ecco cosa fa dopo l’addio alla tv (Di domenica 17 luglio 2022) Nicola Pisu ha chiuso completamente con il mondo dello spettacolo. Quella al “Grande Fratello Vip” per il figlio di Patrizia Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 17 luglio 2022) Nicola Pisu ha chiuso completamente con il mondo dello spettacolo. Quella al “Grande Fratello Vip” per il figlio di Patrizia Perizona Magazine.

Pubblicità

blogtivvu : Carlotta Dell’Isola: “Ecco perché al Grande Fratello Vip ero ingrassata”, l’ex concorrente svela i suoi problemi di… - infoitcultura : GF Vip, ex concorrente lascia la tv e ora fa l’elettricista: ecco chi è e perchè ha cambiato vita - blogtivvu : Guenda Goria in ospedale per una gravidanza extrauterina: emorragia interna “devono operarmi d’urgenza”, come sta l… - larenait : L'ex modella ed ex moglie del tycoon #IvanaTrump #15luglio - ParliamoDiNews : È morta Ivana Trump, l`ex moglie di Donald Trump #donaldtrump #vip #15luglio -