Germania | premio Henkel alla ricercatrice italiana Marta Bertolini

Marta Bertolini, Chief Scientific Officer e Deputy General Manager del Monasterium Laboratory di Münster, in Germania, ha ricevuto il 'Martha Schwarzkopf Award for Women in Science', il riconoscimento Henkel per le migliori scienziate nel campo della ricerca tricologica e dermatologica. Originaria di Legnago (Verona), 36 anni, Bertolini è specializzata nello studio del sistema immunitario del follicolo pilifero e delle sue alterazioni, responsabili di patologie come l'alopecia areata che provocano la caduta dei capelli. Insieme a Ralf Paus, una delle massime autorità al mondo nel campo della ricerca tricologica, ha lavorato presso le Università di Lubecca e Münster, in Germania, e ha aiutato l'istituzione del Monasterium Laboratory.

