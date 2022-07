George Ciupilan | chi è l' influencer seguito da milioni di followers

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 17 luglio 2022)è nato nel 2002 in Romania, purtroppo non si sa dove con precisione. È alto circa 178 cm, ed i suoi profili social ufficiali sono @(Instagram) e @(Tik Tok). In una recente intervista ha dichiarato di aver avuto una infanzia tutt'altro che semplice a causa della dipendenza da alcool del padre che ha spinto lui e la madre a lasciare la Romania definitivamente, per poi stabilirsi a Stella, in provincia di Savona. Per il giovane, inizialmente, non è stato facile integrarsi nelle scuole italiane, specie a causa della barriera linguistica. Tuttavia, con il passare del tempo, è riuscito a superare queste difficoltà. Da adolescente, ha frequentato l'istituto tecnico Boselli Alberti, anche se non è chiaro se abbia ...