Gazzetta | il Napoli si sta muovendo per Borja l’albanese del Chelsea consigliato da Reja

Broja l'attaccante albanese di vent'anni, di proprietà del Chelsea, è l'ultimo pallino di De Laurentiis. È un calciatore molto forte, potente, Reja (ct dell'Albania) lo conosce benissimo, le due vittorie sull'Ungheria sono arrivate grazie a due suoi gol. Ne scrive la Gazzetta con Maurizio Nicita: Da almeno un anno, il presidente De Laurentiis segue la crescita del centravanti nato in Inghilterra, che ha scelto la maglia dell'Albania: a consigliarglielo il ct Edy Reja che lo ha fatto esordire due anni fa. Il Napoli lo aveva identificato come alternativa a Osimhen nel caso per il nigeriano fosse arrivata una proposta "indecente". Ma ora De Laurentiis sta maturando di prenderlo subito. Perché in Premier si è mosso il West Ham e non solo. Dunque o l'operazione si fa adesso (almeno 25 milioni) o diventerà ...

