Gazzetta – Calciomercato Milan – De Ketelaere in panchina nella Supercoppa di Belgio

Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - Gazzetta_it : De Ketelaere, pronto il blitz Milan: i dettagli della nuova offerta di Maldini #calciomercato - Gazzetta_it : Roma-Dybala, la fase 2: oggi contatto tra Pinto e i suoi agenti #calciomercato - Vincenzo140893 : RT @Gazzetta_it: Juve, è arrivato il rilancio del Bayern per De Ligt: sale l’offerta, cessione più vicina - AdeNugraha999 : RT @Gazzetta_it: Juve, è arrivato il rilancio del Bayern per De Ligt: sale l’offerta, cessione più vicina -

Il Bayern Monaco prepara l'affondo decisivo per De Ligt. Negli ultimi contatti con la Juventus, i dirigenti bavaresi hanno fatto intendere di poter avvicinare sensibilmente le richieste bianconere, ...Era scritto e così è stato. Charles De Ketelaere se n'è stato zitto e buono in panchina per tutta la partita, guardando il suo Bruges vincere la Supercoppa del Belgio contro il Gent. Ai ragazzi di ... LIVE Calciomercato - Caldara in prestito allo Spezia. Palermo: Brunori c'è. United: ufficiale Lisandro Martinez