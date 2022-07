Gamma Innovation ancora al fianco dell' Hockey Sarzana - Cronaca - lanazione it

(Di domenica 17 luglio 2022) La società che opera in ambito IT con focus particolare sull'Automazione di Processo ha annunciato il rinnovo del suo impegno come main sponsor per le squadre, sia per la prima ...

Il presidente Corona e lo staff Sarzana (La Spezia) 17 luglio 2022 - La società Gamma Innovation sarà ancora al fianco dell'Hockey Sarzana nella prssima stagione agonistica. La società che opera in ambito IT con focus particolare sull'Automazione di Processo ha annunciato il rinnovo del suo impegno come main sponsor per le squadre, sia per la prima ...