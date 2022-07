Gabriel Garko, per i 50 anni party esclusivo e tanti amici vip (FOTO) (Di domenica 17 luglio 2022) Un esclusivo party per celebrare il 50° compleanno e i 30 anni di carriera di Gabriel Garko. L’evento privato, organizzato dal suo manager Nando Moscariello (Bmore Management), che per l’occasione ha coinvolto le eccellenze dell’intrattenimento nazionale, ha avuto luogo a Roma, nella splendida cornice dei giardini e dei saloni di Palazzo Brancaccio, di Andrea Azzarone. Gabriel Garko, 50 anni di vita, 30 anni di carriera celebrati in un party esclusivo La direzione artistica di Marco Chiodo (Founder Theia events & more e resident director di “Notre Dame de Paris”), ha dato vita ad un viaggio nei 30 anni di cinema e televisione dell’attore torinese, che grazie agli allestimenti ... Leggi su tuacitymag (Di domenica 17 luglio 2022) Unper celebrare il 50° compleanno e i 30di carriera di. L’evento privato, organizzato dal suo manager Nando Moscariello (Bmore Management), che per l’occasione ha coinvolto le eccellenze dell’intrattenimento nazionale, ha avuto luogo a Roma, nella splendida cornice dei giardini e dei saloni di Palazzo Brancaccio, di Andrea Azzarone., 50di vita, 30di carriera celebrati in unLa direzione artistica di Marco Chiodo (Founder Theia events & more e resident director di “Notre Dame de Paris”), ha dato vita ad un viaggio nei 30di cinema e televisione dell’attore torinese, che grazie agli allestimenti ...

