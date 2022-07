GABRIEL GARKO FESTEGGIA 50 ANNI COME UN RE: TUTTE LE FOTO DELLA FESTA A ROMA (Di domenica 17 luglio 2022) COME anticipato da BubinoBlog, si è tenuto nel magnifico Palazzo Brancaccio di ROMA l’esclusivo party per celebrare il 50° compleanno e i 30 ANNI di carriera di GABRIEL GARKO. L’evento privato, organizzato dal suo manager Nando Moscariello, che per l’occasione ha coinvolto le eccellenze dell’intrattenimento nazionale, ha avuto luogo a ROMA, nella splendida cornice dei giardini e dei saloni di Palazzo Brancaccio. Un viaggio nei 30 ANNI di cinema e televisione dell’attore torinese hanno fatto vivere agli invitati un’esperienza indimenticabile. Una vera e propria retrospettiva sviluppata attraverso un percorso FOTOgrafico messo in scena sulla carriera di GARKO: 10 film, 2 spettacoli teatrali, 22 serie tv, la co-conduzione del 66° ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 17 luglio 2022)anticipato da BubinoBlog, si è tenuto nel magnifico Palazzo Brancaccio dil’esclusivo party per celebrare il 50° compleanno e i 30di carriera di. L’evento privato, organizzato dal suo manager Nando Moscariello, che per l’occasione ha coinvolto le eccellenze dell’intrattenimento nazionale, ha avuto luogo a, nella splendida cornice dei giardini e dei saloni di Palazzo Brancaccio. Un viaggio nei 30di cinema e televisione dell’attore torinese hanno fatto vivere agli invitati un’esperienza indimenticabile. Una vera e propria retrospettiva sviluppata attraverso un percorsografico messo in scena sulla carriera di: 10 film, 2 spettacoli teatrali, 22 serie tv, la co-conduzione del 66° ...

