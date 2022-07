Fratoianni contro Renzi: 'Il referendum contro il reddito di cittadinanza è una bestialità' (Di domenica 17 luglio 2022) Due posizioni inconciliabili: ' Renzi ha annunciato che martedì depositerà il quesito referendario per eliminare il reddito di cittadinanza. Quanto si deve essere alienati dal Paese reale per ... Leggi su globalist (Di domenica 17 luglio 2022) Due posizioni inconciliabili: 'ha annunciato che martedì depositerà il quesito referendario per eliminare ildi. Quanto si deve essere alienati dal Paese reale per ...

cocodrill3 : @Yoda15271485 Per dare l'ennesima botta ai 5S in prossimità delle elezioni, a parte Fratoianni, Fassina quello buon… - littera_a : @worldernest Ma davvero? Anche Bonelli e Fratoianni sono contro? - AgCultNews : Musei, Fratoianni (SI): Assunzioni contro carenza organico, no privatizzazioni @NFratoianni @SI_sinistra - nanoassassino : @AldoSciara @federicoton99 saranno alleati del pd se ci sarà conte,senza nn ha alcun senso la loro presenza. Forse… - Marzia_M : #Fratoianni dice che continua ad essere contro il nucleare. Sotto il crocifisso. -