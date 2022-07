Francia: incendi, in fumo 10.500 ettari in Gironda (Di domenica 17 luglio 2022) I due incendi forestali che imperversano da martedì in Gironda non sono ancora stati domati e hanno distrutto un totale di 10.500 ettari di vegetazione, secondo un ultimo rapporto della prefettura ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) I dueforestali che imperversano da martedì innon sono ancora stati domati e hanno distrutto un totale di 10.500di vegetazione, secondo un ultimo rapporto della prefettura ...

