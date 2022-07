Francesco Totti, come guadagna? Senza il calcio il patrimonio continua a salire (Di domenica 17 luglio 2022) Nonostante siano diversi anni che Francesco Totti ha lasciato il calcio, il suo patrimonio continua a salire. Ecco come guadagna l’ex numero 10 e capitano della Roma. Ogni volta che un calciatore termina la sua carriera nel calcio giocato, in genere, continua a lavorare nell’ambito sportivo: c’è chi diventa dirigente, chi allenatore, chi opinionista e così via. Si tratta di una sorta di comfort zone. Così, anche il Pupone ha scelto di restare in questo ambito, dove per un breve periodo è stato anche dirigente della Roma. Andiamo a vedere da dove arrivano i suoi guadagni. fonte foto: AnsaFrancesco Totti è sempre un grande protagonista nel mondo del ... Leggi su chenews (Di domenica 17 luglio 2022) Nonostante siano diversi anni cheha lasciato il, il suo. Eccol’ex numero 10 e capitano della Roma. Ogni volta che un calciatore termina la sua carriera nelgiocato, in genere,a lavorare nell’ambito sportivo: c’è chi diventa dirigente, chi allenatore, chi opinionista e così via. Si tratta di una sorta di comfort zone. Così, anche il Pupone ha scelto di restare in questo ambito, dove per un breve periodo è stato anche dirigente della Roma. Andiamo a vedere da dove arrivano i suoi guadagni. fonte foto: Ansaè sempre un grande protagonista nel mondo del ...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - Josto51037271 : @Digreeee @Lorenzored17 Davvero credete che un animale intelligente e buono come il maiale sia una offesa? È peggio… - RTzanzibar : RT @VanityFairIt: La conduttrice ha pubblicato una serie di immagini da Zanzibar: in una, di schiena, sembra essere con Cristian, Isabel e… -