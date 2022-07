FOTO- Mourinho ha svelato il suo tatuaggio | è una dedica da brividi!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 17 luglio 2022) Il legame tra Roma e Josenon ha fine. Il tecnico portoghese ha di fatti annunciato su Instagram di essersi fatto un nuovo tattoo. L’inchiostro che rimarrà per sempre sulla pelle del mister mette in mostra i trofei della Uefa vinti. Europa League, Champions e Conference, unico allenatore a vincere tutte e tre le coppe; perché non celebrarlo.Tattoo Trofei Questa la spiegazione della composizione: “La gioia del popolo romano mi ha portato a farlo. Poi ho pensato a qualcosa di speciale, qualcosa che onorasse tutti i club dove ho vinto le competizioni europee. Allo stesso tempo, volevo ununico, uno che, finora, sono l’unico che può averlo… Alberto mi ha mostrato alcune proposte, ho solo modificato alcuni dettagli. Ecco il mio”.fa riferimento ...